AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Eren Tunçel hayatını kaybetti

AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Eren Tunçel hayatını kaybetti

Güncelleme:
AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Eren Tunçel hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce'de silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel, hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Hamascık köyünde bahçede tutukluk yapan silahındaki sorunu gidermeye çalışan Eren Tunçel (23), silahın kazara ateş alması sonucu kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Tunçel ambulansla Gümüşova Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DÜZCE İL BAŞKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Tunçel için bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Elim bir kaza sonucu evladımız, Cumayeri Gençlik Kolları Başkanımız kıymetli Eren Tunçel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Genç yaşta aramızdan ayrılan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

FARUK ÖZLÜ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de hayatını kaybeden Tunçel için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Özlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumayeri Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Eren Tunçel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

