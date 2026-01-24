Bursa'da sahte gram altınla 6 kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin toplamda 15 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Altındaki tarihi yükselişler dolandırıcıların iştahını kabarttı. Bursa iki dolandırıcı Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki 6 farklı kuyumcuda sahte altın satışı yaptı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

Saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde, şüphelilerin kuyumculara müşteri gibi girerek sahte gram altın bozdurdukları ve olay yerlerinden kiralık araçlarla uzaklaştıkları tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin rahat tavırlarla kuyumcuyla alışveriş yaptığı anlar dikkat çekti.

Altın alacaklar dikkat! Artık kuyumcular bile dolandırılıyor... Bursa'da sahte altın vurgunu kamerada

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen 2 suç kaydı bulunan M.A. ve 13 suç kaydı bulunan O.G. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla bağlantılı başka kişi ya da kuyumcuların olup olmadığının tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları ve esnafı dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

