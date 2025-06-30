Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Anadolu Otoyolu'nda tır, minibüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda tır, minibüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Anadolu Otoyolu&#039;nda tır, minibüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var
Kazalar, Trafik, Anadolu Otoyolu, Düzce, Tır, Minibüs, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ilerleyen tır, aynı istikamette gitmekte olan minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan yaralıların inlemeleri yürekleri sızlattı.

Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; M.A.’nın kullandığı tır, önünde seyreden A.D. idaresindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Bu sırada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yolun kenarına savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda tır, minibüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILARIN İNLEMELERİ YÜREKLERİ SIZLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yolun kenarına savrulan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Bu sırada birçok yaralı ise canlarının yanması nedeniyle sağlık ekipleri müdahale ederken acı acı inledi. O anlar yürekleri sızlattı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda tır, minibüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji'den temmuz öncesi son uyarı! İl il saydı, bu 9 kente dikkat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Kız isteme' kavgasında kan aktı! 1 polis memuru hayatını kaybetti - 3. Sayfa'Kız isteme' kavgasında kan aktı! 1 polis memuru öldüBursa'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı - 3. SayfaBursa'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandıMevlit yemeği hastanelik etti! 52 kişi aynı şikayetten acile koştu - 3. SayfaMevlit yemeği hastanelik ettiKediye çarpmayayım derken... Takla attı, hastanelik oldu! - 3. SayfaKediye çarpmayayım derken... Takla attı, hastanelik oldu!Kum fırtınası bir anda bastırdı, göz gözü görmedi! 5 araç birbirine girdi, 11 kişi yaralandı - 3. SayfaKum fırtınası bir anda bastırdı, göz gözü görmedi!Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü kayalıklara çarptı, bilanço ağır - 3. SayfaFeci kaza! Yolcu otobüsü kayalıklara çarptı, bilanço ağır
Sonraki Haber Yükleniyor...