Anadolu Otoyolu'nda tır, minibüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ilerleyen tır, aynı istikamette gitmekte olan minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan yaralıların inlemeleri yürekleri sızlattı.

Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; M.A.’nın kullandığı tır, önünde seyreden A.D. idaresindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Bu sırada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yolun kenarına savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILARIN İNLEMELERİ YÜREKLERİ SIZLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yolun kenarına savrulan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Bu sırada birçok yaralı ise canlarının yanması nedeniyle sağlık ekipleri müdahale ederken acı acı inledi. O anlar yürekleri sızlattı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.