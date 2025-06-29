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Ticari minibüste şoke eden ölüm! Vatandaşlar hareketsiz halde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ticari minibüste şoke eden ölüm! Vatandaşlar hareketsiz halde buldu
Ölüm, Manisa, Alaşehir, Jandarma, Soruşturma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, aracının içinde ölü olarak bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide park halinde bulunan ticari minibüsün içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen kişinin Alaşehir’de zeytin satıcılığı yapan Savaş Ok olduğu belirlendi.

Ticari minibüste şoke eden ölüm! Vatandaşlar hareketsiz halde buldu - 1. Resim

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Savaş Ok’un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Ok’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evli ve bir çocuk babası olan Savaş Ok’un ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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