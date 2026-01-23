Ankara Valiliği, 16-22 Ocak tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 1025 kişinin yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, yakalananlar arasında uzun süreli hapis cezası bulunan hükümlülerin yanı sıra ifadeye yönelik aranan şüphelilerin de yer aldığı belirtildi.

