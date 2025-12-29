Ankara'da yardıma muhtaç mülteci kadınlara yardım bahanesiyle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında zincirleme suçtan 35 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mağdurların sanık hakkındaki iddiaları ise mideleri bulandırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı mide bulandıran olayın iddianamesi tamamlandı. İddianamede Sadettin K'nin 2014 yılında Umut Hayır Mağazası adında bir işletme kurduğu, bu işletme aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yiyecek, giyecek, kömür, kırtasiye gibi temel ürünler sağladığı, müştekilerin de erzak yardımı almak amacıyla işletmeye gittiği belirtildi.

İddianamede beyanlarına yer verilen müştekiler F.M. ve S.H.M, yıllar önce Suriye'den Ankara'ya geldiklerini, Umut Hayır Mağazası'na erzak yardımı almak amacıyla gittiklerinde, sanığın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

"HER DEFASINDA İSTİSMAR ETTİ"

Sanığın her iki müştekiye de "sana para vereyim, benimle birlikte ol" teklifinde bulunduğu belirtilen iddianamede, teklifi kabul etmeyen müştekilerin yardıma muhtaç olmaları nedeniyle 5-6 yıl boyunca birçok kez mağazaya gittikleri, her defasında cinsel saldırıya uğradıkları kaydedildi.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen U.H, 12 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini, eşi görme engelli olduğu için yaşadığı mahalledeki diğer kadınlarla birlikte sanığın yardım dağıttığı yere gittiğini anlattı.

Sanığın yardım yapacağı kadınları kendisinin seçtiğini belirten U.H, bir seferinde kadınların arkasına geçerek sıkıca sarıldığını gördüğünü, durumdan korktuğu için yardımları almayı bırakıp dernekten ayrıldığını, maddi sıkıntı yaşayan kadınların ise sanığın davranışlarına ses çıkaramadığını ifade etti.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Sanık ise beyanında, emekli olduktan sonra hayır işleriyle uğraşmaya başladığını, bir süre sonra "Umut Hayır Mağazası" adıyla işlettiği depoda iyi durumda olan vatandaşların yaptığı bağışları mültecilere dağıtarak yardımda bulunduğunu, müştekilere cinsel saldırıda bulunmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini savundu.

Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, müştekilere karşı eylemlerde bulunarak cinsel saldırı suçunu zincirleme şekilde işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "basit cinsel saldırı" suçundan 35 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

