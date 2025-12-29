Piyasa analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan son düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek, hareketlerin kâr satışlarından kaynaklandığını söyledi. Memiş, gümüşten uzak durulması gerektiğini vurgularken, uzun vadede altın için olumlu beklentisini korudu.

Piyasa analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda Noel tatilinin etkisiyle fiyatlamaların sağlıksız ilerlediğini belirterek, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan geri çekilmelerin kalıcı bir düşüş olarak okunmaması gerektiğini ifade eden Memiş, bu hareketlerin büyük ölçüde kısa vadeli kâr satışlarından kaynaklandığını söyledi. Ons altındaki gerilemenin teknik düzeltme niteliğinde olduğunu vurgulayan Memiş, uzun vadede altının yönünün yukarı olduğunun altını çizdi.

Altında düşüşler kalıcı değil : İslam Memiş, yatırımcıya taktiği verdi!

ALTIN İÇİN POZİTİF ÇIKIŞ

Gram altın fiyatlarındaki düşüşün de ons altındaki gerilemeye bağlı olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini ifade etti. Altın-gümüş rasyosundaki yükselişin altın tarafında kısmi satışlara neden olduğunu aktaran Memiş, buna rağmen altın için genel görünümün pozitif olduğunu dile getirdi.

Altında düşüşler kalıcı değil : İslam Memiş, yatırımcıya taktiği verdi!

"GÜMÜŞTEN UZAK DURUN"

Gümüş tarafında ise temkinli bir duruş sergileyen Memiş, son haftalarda yaşanan sert dalgalanmaların sağlıklı olmadığını belirtti. Gümüş fiyatlarındaki yükselişleri manipülasyon fiyatlaması olarak değerlendiren Memiş, bu nedenle gümüşten uzak durduklarını açıkladı.

Altında düşüşler kalıcı değil : İslam Memiş, yatırımcıya taktiği verdi!

Uzun vadeli yatırım stratejisine dikkat çeken İslam Memiş, “al ve unut” yaklaşımını savunarak, birikim yapmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, gümüş almak isteyen yatırımcıların bu tercihini altın yönünde değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

DÖVİZ KURU 2026'DA NASIL OLACAK?

Dolar ve euro tarafında da görünümün pozitif olduğunu belirten Memiş, 2026 yılı itibarıyla piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin ağırlık kazanabileceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası