Asgari ücreti bilen uzmandan yeni tahmin! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
2026 asgari ücreti yaptığı tahmin yakın çıkan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu kez de 'emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?' sorusunun cevabını verdi. Erdursun, "Benim beklentim, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18 bin 900 – 19 bin TL bandına yükselmesi yönünde." dedi. Erdursun, memur emeklisi maaşlarında ise yaklaşık yüzde 18'lik bir artışın olacağını öngördü.
- Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükselebileceğini öngördü.
- Erdursun, memur ve memur emeklileri maaşlarında yüzde 18,7 civarında artış beklediğini açıkladı.
- Erdursun, 2026'nın sabit gelirliler için 2025'ten daha zor bir yıl olacağını ve alım gücündeki aşınmanın süreceğini belirtti.
Milyonların beklediği memur ve emekli zammı için gözler 5 Ocak 2026'ya çevrilirken, asgari ücreti tahmini, yapılan zamma yakın çıkan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli ve memur maaş için tahminler geldi.
Daha önce 27 bin 500- 28 bin TL bandında olabileceğini ifade ettiği 2026 asgari ücretinin beklentilere oldukça yakın gerçekleştiğini vurgulayan Erdursun, "1 Ocak'tan itibaren emekli ve memur maaşları ne olacak?" sorusuna da cevap verdi.
Gümüşte çok sert hareketler! Uzman isim kritik seviyeleri verdi
"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 18 BİN 900 – 19 BİN TL BANDINA YÜKSELEBİLİR"
Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında en düşük emekli aylığının 19 bin liraya yaklaşabileceğini ifade ederek, "Benim beklentim, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18 bin 900 – 19 bin TL bandına yükselmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek." dedi.
MEMURA YÜZDE 18,7'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, memur ve memur emeklileri maaşlarında ise yüzde 18,7 civarında bir artış beklediğini yazdı.
Asgari ücreti bildi, 2026 emekli zammı için rakam verdi! AK Partili eski vekilden hükümete mesaj
"SABİT GELİRLİLER AÇISINDAN 2025’TEN BİLE DAHA ZOR BİR YIL OLACAK"
2026'nın sabit gelirliler için zor bir yıl olacağını belirten Erdursun, "2026 yılı; emekliler, memurlar, asgari ücretliler ve tüm sabit gelirliler açısından 2025’ten bile daha zor bir yıl olacak. Alım gücündeki aşınma sürecek. Gelir artışları, hayat pahalılığının gerisinde kalacak." ifadelerini kullandı.