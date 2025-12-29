2026 asgari ücreti yaptığı tahmin yakın çıkan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu kez de 'emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?' sorusunun cevabını verdi. Erdursun, "Benim beklentim, herhangi bir ek iyileş­tirme yapılmaması hâlinde en düşük emek­li aylığının 18 bin 900 – 19 bin TL bandına yük­selmesi yönünde." dedi. Erdursun, memur emeklisi maaşlarında ise yaklaşık yüzde 18'lik bir artışın olacağını öngördü.

Daha önce 27 bin 500- 28 bin TL bandında olabileceğini ifade et­tiği 2026 asgari ücretinin beklentilere oldukça yakın gerçek­leştiğini vurgulayan Erdursun, "1 Ocak'tan itibaren emekli ve memur ma­aşları ne olacak?" sorusuna da cevap verdi.

"EN DÜŞÜK EMEK­Lİ AYLIĞI 18 BİN 900 – 19 BİN TL BANDINA YÜK­SELEBİLİR"

Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında en düşük emekli aylığının 19 bin liraya yaklaşabileceğini ifade ederek, "Benim beklentim, herhangi bir ek iyileş­tirme yapılmaması hâlinde en düşük emek­li aylığının 18 bin 900 – 19 bin TL bandına yük­selmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emek­lilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek." dedi.

MEMURA YÜZDE 18,7'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, memur ve memur emeklileri maaşlarında ise yüzde 18,7 ci­varında bir artış beklediğini yazdı.

"SABİT GELİRLİLER AÇISINDAN 2025’TEN BİLE DAHA ZOR BİR YIL OLACAK"

2026'nın sabit gelirliler için zor bir yıl olacağını belirten Erdursun, "2026 yılı; emekliler, memurlar, asgari ücretliler ve tüm sabit gelirliler açısından 2025’ten bile daha zor bir yıl olacak. Alım gücündeki aşınma sürecek. Gelir artışları, hayat pahalılığının geri­sinde kalacak." ifadelerini kullandı.

