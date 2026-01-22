Zonguldak'tan bir hafta önce çalışmak için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen 41 yaşındaki bir kişi, kaldığı akrabasının evinin merdivenlerinde ölü bulundu. Şahsın astım ve bronşit rahatsızlıklarının olduğu ve nefes darlığı şikâyetiyle iki gün önce hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta ikamet etmekte olan 41 yaşındaki Ümit Özdemir, 1 hafta önce iş bulup çalışmak için Manavgat'ta tersanede çalışan bir akrabasının yanına geldi. Akrabasının evinde kalmaya başlayan Özdemir, dün akşam saatlerinde ikametin merdivenlerinde hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulundu.

Antalya'da acı olay: Misafir olarak kaldığı akrabasının evinde ölü bulundu

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde nabız alınamayan Özdemir'e kalp masajı uygulandı. Ambulansa alınan Ümit Özdemir, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

2 GÜN ÖNCE HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Özdemir'in astım ve bronşit gibi rahatsızlıklarının bulunduğu, nefes almakta zorluk çekmesi nedeniyle 2 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gördüğü bildirildi.

