Antalya'nın Kepez ilçesinde, arkadaşlarıyla paten kaymak için önceki gün evden çıkan 14 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan'dan acı haber geldi. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında Çalışkan'ın cansız bedeni bir zeytinlikte bulundu. Polis, olayla ilgili şüpheli olayla ilgili inceleme başlattı.

CANSIZ BEDENİ ZEYTİNLİKTE BULUNDU

Evden çıktıktan sonra Çalışkan'dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulunarak mahallede ekiplerle çocuklarını aramaya başladı. Sabah bir vatandaşın ihbarı üzerine Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak'taki zeytinliğe giden ekipler, Efe'nin cansız bedenine ulaştı.

Antalya'da acı olay: Paten kaymak için evden çıktı, geri dönemedi

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Oğullarının cenazesini teslim almak için kuruma gelen anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorlanan gencin annesi, yakınları tarafından teselli edildi.

Polis şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

