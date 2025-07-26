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Antalya'da feci kaza! Yangında görevli personellere yemek taşıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da feci kaza! Yangında görevli personellere yemek taşıyordu
Orman Yangını, Antalya, Gazipaşa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangınına iaşe taşıyan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ekipler aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

Türkiye, dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde devam eden orman yangınında görevli personellere yemek taşıyan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 

Antalya'da feci kaza! Yangında görevli personellere yemek taşıyordu - 1. Resim

ORMAN GÖREVLİLERİNE YEMEK GÖTÜRÜRKEN KAZA YAPTI

Edinilen bilgilere göre, Doğanca Mahallesi’nde çıkan ve iki gündür devam eden orman yangınına müdahale eden ekiplere iaşe taşımakla görevli pikap tipi araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Araçta bulunan iki görevli kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından olay yerine yönlendirilen ekipler, devrilen aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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