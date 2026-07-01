Anadolu Ajansı
Antalya'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Antalya'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Özetle DinleAntalya'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ...
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3. Sayfa 1 dk önce
Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
- Kaza, Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde meydana geldi.
- Tur otobüsü ile Harun Uraç'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
- Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.
- Otomobil sürücüsü Harun Uraç kaza yerinde hayatını kaybetti.
- Otobüsteki 12 kişi yaralandı.
- Yaralılar Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.
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Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu tur otobüsüyle, Harun Uraç isimli vatandaşın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 ÖLÜ, 12 YARALI
Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Harun Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu tespit edildi.
Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması devam ediyor.
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