Antalya Gazipaşa’da araç içerisinde yanmış halde bulunan Hacı Ali Tuncer’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli A.Ö.’nün Tuncer’i levye ile öldürüp, kaza süsü vermek için cesedi şoför koltuğuna koyarak emniyet kemerini takıp aracı ateşe verdiği tespit edildi. Katilin sosyal medyada ise 'Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin' paylaşımı yaptığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde meydana geldi.

ARAÇTAN YANMIŞ CESEDİ ÇIKTI

Araç yangını olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, araç içerisinde bir kişinin yanmış halde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAY ŞÜPHELİ BULUNDU: KAZA MI CİNAYET Mİ?

Güvenlik önlemleri alınan araç ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu belirlenirken jandarma araçtaki yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı.

4 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim olurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., A.Ö. ve B.Ö. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden A.Ö.'nün jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, maktulü araç içerisinde öldürdüğünü, ardından delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

1 TUTUKLAMA, 3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında, olayın birinci derecede şüphelisi olduğu değerlendirilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Ö., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., K.D. ve B.Ö., adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LEVYE İLE ÖLDÜRÜP ARACI ATEŞE VERMİŞ

Şüpheli A.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. Namus meselesi iddiasıyla ikili arasında tartışmanın çıktığı daha sonrasında birlikte oldukları araç ile olay yerine geldikleri, şoför koltuğunda oturan A.Ö.'nün, yolcu koltuğunda oturan Hacı Ali Tuncer'e levye ile saldırarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli A.Ö.'nün olaya kaza süsü vermek için Tuncer'in cesedini şoför koltuğuna aldığı ve emniyet kemerini taktıktan sonra aracı benzinle ateşe verdiği tespit edildi. Ayrıca olayda kullanılan levyenin de olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulunarak muhafaza altına alındığı öğrenildi.

KAN DONDURAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öte yandan katil A.Ö’nün, sosyal medya hesabından 'Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

