Aracına yakıt aldı, hayatının şokunu yaşadı! Çektiği video ise viral oldu

Samsun'da yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden 39 yaşındaki Talha Çalık, pompacıdan deponun doldurulmasını istedi. İşlem tamamlandığında aracına mazot yerine 54 litre benzin konulduğunu gören Çalık büyük bir şok yaşarken, hatayı fark eder etmez kontağı çevirmeyerek aracını çekiciyle servise gönderdi. O anları kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan Çalık’ın videosu ise milyonlarca defa izlendi.

"ARACI ÇALIŞTIRMADAN FARK ETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında paylaştığını belirten Talha Çalık, "Pompacılar dalgın olabiliyor, bu yüzden yakıt alırken sürücüler de dikkat etmeli. Kontağı çalıştırmadığım için büyük bir zararın önüne geçtim. Aracı çalıştırmadan fark etmemiz çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Talha Çalık

"YALNIZCA ZAMAN KAYBIM OLDU"

Yanlış yakıtın 8 saatlik temizlik işlemiyle giderildiğini söyleyen Çalık şöyle konuştu:

"Aracım dizel. Benzin koyulduğunda motor ve enjektörler ciddi hasar görebilir. Neyse ki zararımı karşıladılar. Yalnızca zaman kaybım oldu. Benim tavsiyem; sürücüler mutlaka fişi kontrol etsin, yanlış yakıt konulursa kesinlikle kontak açmasınlar"

Otomobile konulan 2 bin 945 TL değerindeki benzin ise serviste tahliye edilerek araç sahibine teslim edildi.