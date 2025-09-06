Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aracına yakıt aldı, hayatının şokunu yaşadı! Çektiği video ise viral oldu

Aracına yakıt aldı, hayatının şokunu yaşadı! Çektiği video ise viral oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aracına yakıt aldı, hayatının şokunu yaşadı! Çektiği video ise viral oldu
Samsun, Yakıt, Benzin, Dizel, Hata, Video, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da aracına yakıt almak için istasyona giren Talha Çalık, deponun doldurulmasını istedi. Geri döndüğünde dizel aracına benzin konulduğunu fark eden Çalık'ın dikkati sayesinde aracı zarar görmedi. Araç çekiciyle servise gönderilirken, Çalık'ın çektiği video ise viral oldu.

Samsun'da yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden 39 yaşındaki Talha Çalık, pompacıdan deponun doldurulmasını istedi. İşlem tamamlandığında aracına mazot yerine 54 litre benzin konulduğunu gören Çalık büyük bir şok yaşarken, hatayı fark eder etmez kontağı çevirmeyerek aracını çekiciyle servise gönderdi. O anları kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan Çalık’ın videosu ise milyonlarca defa izlendi.

Aracına yakıt aldı, hayatının şokunu yaşadı! Çektiği video ise viral oldu - 1. Resim

"ARACI ÇALIŞTIRMADAN FARK ETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında paylaştığını belirten Talha Çalık, "Pompacılar dalgın olabiliyor, bu yüzden yakıt alırken sürücüler de dikkat etmeli. Kontağı çalıştırmadığım için büyük bir zararın önüne geçtim. Aracı çalıştırmadan fark etmemiz çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Aracına yakıt aldı, hayatının şokunu yaşadı! Çektiği video ise viral oldu - 2. Resim
Talha Çalık

"YALNIZCA ZAMAN KAYBIM OLDU"

Yanlış yakıtın 8 saatlik temizlik işlemiyle giderildiğini söyleyen Çalık şöyle konuştu:

"Aracım dizel. Benzin koyulduğunda motor ve enjektörler ciddi hasar görebilir. Neyse ki zararımı karşıladılar. Yalnızca zaman kaybım oldu. Benim tavsiyem; sürücüler mutlaka fişi kontrol etsin, yanlış yakıt konulursa kesinlikle kontak açmasınlar"

Otomobile konulan 2 bin 945 TL değerindeki benzin ise serviste tahliye edilerek araç sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli oluyorFilenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı - 3. SayfaKorkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada… - 3. Sayfa‘Selamlaşma’ kazayla bitti!13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında - 3. Sayfa13 yaşında evlendi! Damat ve ailesi gözaltındaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! İETT otobüsü kaldırıma çıktı - 3. Sayfaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! Otobüs kaldırıma çıktıNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var - 3. SayfaNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı varKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...