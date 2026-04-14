Arnavutköy'de bulunan 2 katlı fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, yaralanan 3 işçiden 1'inin entübe edildiği öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı olan Hadımköy'de bulunan 2 katlı fabrikada saat 21.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, metal fabrikasının zemin katında bulunan imalat bölümünde sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle fabrikada yangın çıkınca, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 YARALIDAN 1'İ ENTÜBE EDİLDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada çalıştığı öğrenilen ve patlamadan etkilenen yabancı uyruklu 3 işçi hastaneye götürülürken, işçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada çalışma yaparken, olayla ilgili polis ekiplerince ilgili inceleme başlatıldı.

