Arnavutköy'de fabrikada patlama! Yaralı 3 işçiden 1'i entübe edildi
Arnavutköy'de bulunan 2 katlı fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, yaralanan 3 işçiden 1'inin entübe edildiği öğrenildi.
- Hadımköy'deki 2 katlı metal fabrikasında saat 21.30'da patlama ve yangın meydana geldi.
- Patlama, fabrikanın zemin katındaki imalat bölümünde sanayi tipi tüpte bilinmeyen bir nedenle oldu.
- Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Patlamadan etkilenen yabancı uyruklu 3 işçi hastaneye sevk edildi.
- Yaralı işçilerden birinin durumu ağır ve entübe edildi.
- Olay yeri inceleme ve polis ekipleri fabrikada inceleme başlattı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı olan Hadımköy'de bulunan 2 katlı fabrikada saat 21.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, metal fabrikasının zemin katında bulunan imalat bölümünde sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle fabrikada yangın çıkınca, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 YARALIDAN 1'İ ENTÜBE EDİLDİ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada çalıştığı öğrenilen ve patlamadan etkilenen yabancı uyruklu 3 işçi hastaneye götürülürken, işçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada çalışma yaparken, olayla ilgili polis ekiplerince ilgili inceleme başlatıldı.