Arnavutköy Belediyesi hizmette son noktayı koydu. Gece yarısı canı ördek eti çeken hamile bir kadın, hiçbir yerde bulamayınca Başkan Candaroğlu’ndan yardımcı olunmasını istedi. Dakikalar sonra ördek eti, ekiplerce anne adayının kapısına bırakıldı.

Arnavutköy’de üç aylık hamile bir anne adayının gece saatlerinde ilettiği özel talep, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun talimatıyla kısa sürede karşılık buldu. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Arnavutköy Belediyesi, bir defa daha sosyal belediyeciliğin sahadaki güçlü karşılığını ortaya koydu.

İlçede yaşayan üç aylık hamile Neşe Yücel’in, aşerdiği ördek etini temin edemediğini belirterek belediyeye yaptığı başvuru, duyarlı bir refleksle karşılık buldu. Anne adayının talebi, Başkan Mustafa Candaroğlu’nun doğrudan talimatıyla gece saatlerinde değerlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşlardan gelen her talebi hassasiyetle ele alan Arnavutköy Belediyesi, özellikle sosyal konularda hızlı ve insani yaklaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Anne adayının sağlığı ve mutluluğunu önceleyen bu yaklaşım, belediyeciliğin yalnızca hizmet değil, aynı zamanda gönül işi olduğunu bir kere daha gösterdi.

Aşeren kadına belediyeden servis! "Başkan'ım yetiş" dedi, ördek kapısına geldi

"GERÇEKTEN HER YER ÇİÇEKLENDİ"

Yaşadığı memnuniyeti dile getiren anne adayı Neşe Yücel, “Ben Belediye Başkanı’mızdan bir ricada bulundum, anında getirdiler. Açıkçası bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmüyordum. Yapılan her hizmetten çok memnunum. Mustafa Candaroğlu gelmeden önce her şey çok zordu, şimdi her şey ayağımıza geliyor. Gerçekten her yer çiçeklendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ayağına taş değmesin” dedi.

