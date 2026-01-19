İstanbul Avcılar’da bir ahşap iş yerinde çıkan yangın sırasında ofis bölümünde bulunan tüp patladı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 01.20 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarında bulunan Ayancık Ahşap isimli iş yerinde meydana geldi. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında ofiste bulunan tüp patladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.



İtfaiye ekipleri tarafından gerekli soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

