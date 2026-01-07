Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs evi ve arabasını yaktıktan sonra silahla kafasına sıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Umurlu Mahallesi’nde bir şahıs garajda park halinde olan arabasını ve evini ateşe verip silahla kafasına sıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası