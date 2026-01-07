Karaman'da M.K. isimli zanlı, alacak verecek meselesi iddiasıyla baba M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş.'yi (31) silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saat 11.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta M.K. isimli zanlı yolda karşılaştığı baba M.Ş. ile oğulları K.Ş., H.A.Ş. ve E.Ş.'yi belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan baba ve oğulları kanlar içerisinde yere yığıldı.

Baba ve oğullarına sokak ortasında silahlı saldırı!

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de boş kovan çalışması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Alacak verecek meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen olayla ilgili tahkikat sürüyor.

