Babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuktan acı haber! Gördüklerini kaldıramadı
Kaynak: Anadolu Ajansı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, babasının iki kişiyle kavga ettiği sırada fenalaşan 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
BABASININ KAVGA ETTİĞİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI
Bu sırada babasının kavga ettiğini gören Ümit A, bir anda fenalaştı. Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı.
