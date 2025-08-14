Babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuktan acı haber! Gördüklerini kaldıramadı

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

BABASININ KAVGA ETTİĞİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Bu sırada babasının kavga ettiğini gören Ümit A, bir anda fenalaştı. Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı.