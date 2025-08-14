Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Çorum'da korkunç olay! Anne ve oğlu yağ tankına düşerek can verdi

Çorum'da korkunç olay! Anne ve oğlu yağ tankına düşerek can verdi

- Güncelleme:
Çorum'da bir depoda Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe atık yağ tankına düşerek hayatını kaybetti.

Kan donduran olay Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Atık yağların toplandığı depodaki atık yağ tankına 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da korkunç olay! Anne ve oğlu yağ tankına düşerek can verdi - 1. Resim

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ

Ekipler tarafından yapılan kontrolde depo sahiplerinden Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

