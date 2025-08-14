Çorum'da korkunç olay! Anne ve oğlu yağ tankına düşerek can verdi
Çorum'da bir depoda Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe atık yağ tankına düşerek hayatını kaybetti.
Kan donduran olay Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Atık yağların toplandığı depodaki atık yağ tankına 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE VE OĞLU ÖLDÜ
Ekipler tarafından yapılan kontrolde depo sahiplerinden Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
