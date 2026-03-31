Kayseri’de başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Ankara’da tedavi altına alınan küçük çocuğun 3 kez ameliyat edildiği öğrenildi.

Kayseri’de Ramazan Bayramı’nın ilk günü, sokakta oynayan 3 yaşındaki yabancı uyruklu A.D., başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Beydağ Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına maruz kalan küçük çocuk için çevredekiler hemen yardım çağırdı. Olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırgan köpek ise belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü.

Başıboş köpek saldırmıştı! Küçük çocuk 3 ameliyat geçirdi

3 KEZ AMELİYAT EDİLDİ

Durumu ağır olan küçük çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 12 gündür tedavi altında olan çocuğun 3 kez ameliyat edildiği öğrenildi.

"KURTARMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

Olay anını anlatan baba Salih D., yaşadıkları dehşeti şu sözlerle dile getirdi: “Çocuğum ‘anne, baba’ diye bağırıyordu. Köpek ısırmıştı ve bırakmıyordu. Annesi müdahale etti ama ayıramadı. Ben gidip vurmaya başlayınca bıraktı. Çocuğumuzu kurtarmak için çok uğraştık.”

Çocuğunun sağlık durumundan endişe duyduğunu belirten baba, mahallede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımız sokakta rahatça oynayabilmeli” dedi.

Ailenin olayla ilgili sorumlular hakkında şikâyetçi olacağı öğrenildi.

