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Bir ev, üç cenaze! Yakınlarının feryatları yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir ev, üç cenaze! Yakınlarının feryatları yürek burktu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da aile içerisinde çıkan silahlı kavgada Abdullah ve Havva Demirci çifti ile 35 yaşındaki oğulları Erhan Demirci hayatını kaybetti. Vefat eden aile üyeleri, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Kozcağız Beldesine bağlı Demirciler Mahallesinde aile içerisinde çıkan silahlı kavgada kan aktı. Arazi kavgasında 65 yaşındaki Mehmet Demirci; eniştesi Abdullah Demirci (55), kız kardeşi Havva Demirci (50) ve yeğeni Erhan Demirci'yi (35) tüfekle ateş ederek öldürdü.

Bir ev, üç cenaze! Yakınlarının feryatları yürek burktu - 1. Resim

FERYATLAR YÜREK BURKTU

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Mehmet Demirci'nin adli makamlara çıkartıldığı öğrenilirken, aynı aileden olan Abdullah, Havva ve Erhan Demirci'nin cenazeleri dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Demirci ailesinin evinde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatlarını kaybeden aile bireyleri için helallik alındı. Cenazelerin evin önünden çıkarılışı sonrasında aile yakınlarının feryatları yürek burktu.

Bir ev, üç cenaze! Yakınlarının feryatları yürek burktu - 2. Resim

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİLER

Mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından karı, koca ve oğlu köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Demirci ailesinin cenaze törenine yoğun katılım olurken, mahalle girişine kadar uzun bir araç kuyruğu ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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