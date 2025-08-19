Bu nasıl vicdansızlık! Hasta çocuk iddiasıyla para istediler... Gazetecinin dikkati gerçeği ortaya çıkardı

Eskişehir'de yerel medyada görev yapan basın mensubuna bir mesajlaşma uygulaması üzerinden ulaşan ve kendisini S.B. olarak tanıtan şahıs, M.B. isimli 4 yaşındaki çocuğunun geçirdiği ev kazası nedeniyle akciğer rahatsızlığı yaşadığını ve Ankara 100. Yıl Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi. Odunpazarılı olduklarını, kendisinin hurdacılık yaptığını ve 4 bin 500 TL açıkları kaldığını ifade eden S.B. isimli şahıs, basın mensubundan destek amacıyla paylaşım yapmasını istedi.

BAĞIŞ KAMPANYASI ŞÜPHELENDİRDİ

Kısa süre sonra aynı basın mensubuna kendisini A.B. olarak tanıtan başka bir şahıs da ulaştı. Anne olduğu belirten şahıs; akciğerinde yırtık ve midesinde delik olan M.Y.B. isimli 3 yaşındaki çocuğunun kan kustuğunu, 150 bin TL'ye makine almaları gerektiğini söyledi. Yaklaşık 24 bin TL açıkları olduğundan bahseden şahıs, aynı şekilde bir sosyal medya paylaşımı yapılmasını istedi ve İstanbul Valiliği İl Sivil Toplum Müdürlüğü'nün onayı dahilinde bağış kampanyası yürüttüklerini öne sürerek belge paylaştı.

BELGENİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kendisine ulaşan kişilerin farklı ancak iletilen numaraların ve soy isimlerin aynı olduğunu fark eden basın mensubu, durumdan şüphelenerek İstanbul Valiliği İl Sivil Toplum Müdürlüğü ile görüşme sağladı. Valilik yetkilileri, böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını ve görsel olarak iletilen belgenin ise sahte olduğunu iletti.

BİRÇOK İLDE PAYLAŞIM YAPTIRMIŞLAR

Sosyal medyada bu çocukların ismi ile arama yapıldığında çok sayıda ilde paylaşım yapıldığı belirlendi. M.B.'nin Çorum ve Denizli'de yaşadığı, ayrıca Ankara 100. Yıl Hastanesi'nde tedavi gördüğü; M.Y.B.'nin ise İstanbul'da yoğun bakımda olduğu ve Konya Şehir Hastanesi'nde hayat mücadelesi verdiği, ayrıca Akşehir'de yaşadığıyla ilgili yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Bahse konu çocukların gerçekte nerede oldukları ise öğrenilemedi.

2 TELEFON NUMARASIYLA DA İRTİBAT KURULAMIYOR

İhlas Haber Ajansı muhabiri, kendisini S.B. olarak tanıtan şahısla telefondan görüştü. İstanbul'da yaşadığını söyleyen S.B., bahse konu 2 çocuğun babası olduğunu ve evlatlarından birisini kaybettiğini belirtti. Kampanyalarının ise birkaç ay önce sona erdiğini iddia eden şahıs, yaşanan durumu emniyete bildirdiğini öne sürdü. Konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını söyleyen şahsın daha sonrasında İHA muhabirinin telefonlarını açmaması ise dikkat çekti. A.B. isimli şahsa ait olduğu bilinen telefona ise devamlı kapalı olması sebebiyle ulaşılamazken, bir mesajlaşma uygulamasında profiline girildiğinde 'Filiz' isminin yer aldığı görüldü. Vatandaşların iyi niyetlerinin suiistimal edilerek dolandırıcılık yapıldığı şüphesine yol açan bu durumla ilgili yetkili kurumların harekete geçmesi bekleniyor.