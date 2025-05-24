Bu sefer sahipli köpek saldırdı! 6 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'de yaşanan korkunç olayda, sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
M.L. (6), Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak'ta bir evin önünden geçtiği esnada bahçedeki sahipli köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş