Anadolu Ajansı • Bursa
Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi can verdi!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kereste imalathanesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde bir kereste imalathanesinde çalışan 32 yaşındaki Mahmut Memiş, vinçteki kabloyu takmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
İş arkadaşlarınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Memiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Memiş'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
