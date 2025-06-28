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Bursa'da otomobil kamyonun altına girdi! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa, Gemlik, Ölüm, Yaralı, Trafik Kazası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da otobanda seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Bursa Gemlik otobanında Kadir Kurt idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önünde seyreden İbrahim Y. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da otomobil kamyonun altına girdi! 1 ölü, 1 ağır yaralı - 1. Resim

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise sürücü Kadir Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu konumunda bulunan Fatma K. ise ağır yaralanarak sıkıştı.

Sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Fatma K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü İbrahim Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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