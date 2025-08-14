Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çankırı'da zabıtaya bıçaklı saldırı! Aldığı darbeyle yaralandı

Çankırı'da zabıtaya bıçaklı saldırı! Aldığı darbeyle yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çankırı'da sıcak saatler yaşandı. İzinsiz tezgah açmak isteyen 1’i kadın, 5 kişiyle zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zabıta memurları İ.B. ve B.İ. bıçakla yaralandı.

Çankırı'da Mimar Sinan Mahallesi, Cumhuriyet Mektep Sokak’ta, izinsiz tezgah açmak isteyen 1’i kadın, 5 kişiyle zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zabıta memurları İ.B. ve B.İ. bıçakla yaralandı.

YARALANAN ZABITA MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı zabıta memurları Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 1'i kadın 5 şüpheli, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

