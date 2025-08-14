Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çayevi önünde dehşet! Pompalı tüfekle ensesinden vurdular

Çayevi önünde dehşet! Pompalı tüfekle ensesinden vurdular

Samsun'da tüfekle bir kişiyi ensesinden vuran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çayevi önünde oturan M.K.(21) pompalı tüfekli saldırı sonucu ensesinden yaralandı.

2 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu tüfekle ateş açan Ö.F.Ç.(19) ile B.A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslar ile birlikte 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.F.Ç. ve B.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.F.Ç ve B.A., "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

