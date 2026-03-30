Cesedi gece yarısı bulunmuştu! Ölüm anı sosyal medyada ortaya çıktı
Malatya’da gölet kenarında bir erkek cesedi bulunurken, olay öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Şahsın suya nasıl girdiği henüz belirlenemezken, kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Malatya'da bir gölette bir erkek cesedi bulundu.
- Gezmeye giden bir kişi, su içindeki şahsı fark etti ve cep telefonuyla kaydetti.
- Yardım çağrılarına rağmen şahıs sudan çıkmadı ve hareketsiz kaldı.
- Olayı gören kişiler, sosyal medya üzerinden Cahit Zafer Leventoğlu ile iletişime geçerek görüntüleri gönderdi.
- Leventoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
- Gölet kenarında bulunan erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
- Şahsın suya kendi isteğiyle mi girdiği yoksa düştüğü henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde bulunan gölette meydana geldi. Gündüz saatlerinde arkadaş grubu ile bölgeye gezmeye giden bir kişi suyun içindeki şahsı fark etti.
O görüntülerle hafızalara kazınmıştı: Yanan evden cesedi çıktı!
ÖLÜM ANINI SANİYE SANİYE KAYDA ALDI
O anları cep telefonu kamerası kayda alan şahıs, sudan çıkması için çağrıda bulunsa da sonuç alamadı. Yüzme bilmedikleri için suya giremeyen vatandaşlar, bir süre sonra şahsın hareketsiz şekilde su yüzeyinde kaldığını gördü.
CAHİT ZAFER LEVENTOĞLU İLE İLETİŞİME GEÇTİLER
Bölgeden ayrılan şahıslar daha sonra sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları Cahit Zafer Leventoğlu'na durumu anlatarak kayda aldıkları görüntüleri gönderdi. Leventoğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şahsın suya kendi isteğiyle mi girdiği yoksa düştüğü mü henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şahsın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.