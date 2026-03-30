Malatya’da gölet kenarında bir erkek cesedi bulunurken, olay öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Şahsın suya nasıl girdiği henüz belirlenemezken, kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde bulunan gölette meydana geldi. Gündüz saatlerinde arkadaş grubu ile bölgeye gezmeye giden bir kişi suyun içindeki şahsı fark etti.

ÖLÜM ANINI SANİYE SANİYE KAYDA ALDI

O anları cep telefonu kamerası kayda alan şahıs, sudan çıkması için çağrıda bulunsa da sonuç alamadı. Yüzme bilmedikleri için suya giremeyen vatandaşlar, bir süre sonra şahsın hareketsiz şekilde su yüzeyinde kaldığını gördü.

CAHİT ZAFER LEVENTOĞLU İLE İLETİŞİME GEÇTİLER

Bölgeden ayrılan şahıslar daha sonra sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları Cahit Zafer Leventoğlu'na durumu anlatarak kayda aldıkları görüntüleri gönderdi. Leventoğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şahsın suya kendi isteğiyle mi girdiği yoksa düştüğü mü henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şahsın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

