Giresun'da gece yarısı bir evde çıkan yangında 62 yaşındaki Fevzi Demiray hayatını kaybetti. Demiray'ın geçmiş yıllarda yaya geçidinde araç çarpmış gibi yaparak yere düştüğü ve sosyal medyada viral olan görüntüleriyle tanındığı ortaya çıktı.

Giresun'un Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

EVİNDEKİ YANGIN CAN VERDİ

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 62 yaşındaki Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, Demiray'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

YILLAR ÖNCEKİ VİDEOYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, Fevzi Demiray yıllar önce Cemal Gürsel Caddesi ile Gazi Caddesi kavşağında bulunan Şeyh Camisi önünde, yaya geçidini kullanırken araç çarpmadığı halde çarpmış gibi yere düştüğü iddiasıyla gündeme gelmişti.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Videonun sosyal medyaya düşmesi sonrası görüntüler viral olmuştu.

