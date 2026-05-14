Film gibi hırsızlık: Otomobilin anahtarını evden çalıp aracı götürdüler
Hatay’da 2 gün içinde motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Duvara tırmanarak girdikleri evden anahtar alıp otomobili çalan şüphelilerin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Mayıs'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı ile 10 Mayıs'ta İsmet İnönü Mahallesi'ndeki otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti.
GİRDİKLERİ EVDEKİ ANAHTARI ALIP OTOMOBİLİ ÇALDILAR
Yapılan incelemeler sonucunda İsmet İnönü Mahallesi 708. Sokak'taki hırsızlık olayının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde 2 şahsın duvara tırmandığı ve ardından evden aldıkları anahtarla otomobili çalıp kaçtıkları görüldü.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1’İ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı otomobil ile motosiklet bulundu. Olayların şüphelileri M.G., A.N.O., E.A. ve A.B. de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.G., A.N.O. ve E.A. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.