Kağıthane’de bir genç kadını bina girişinde takip ederek tacizde bulunan şüpheli, çığlıklar üzerine olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası 12 saatlik çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheliyi çalıştığı fırında yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

Çığlık atınca kaçtı! Tacizci fırında ekmek yaparken yakalandı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI, ÇIĞLIK SONRASI KAÇTI

İddiaya göre, evine giden 26 yaşındaki İ.N.B.'yi takip eden şüpheli, bina girişinde kadına tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli Emre B.'nin kadını takip ettiği, kadınla aynı anda binaya girdiği ve kadının çığlıkları üzerine koşarak kaçtığı anlar yer alıyor.

TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Olayın ardından İ.N.B.'nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.'yi (19) fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.'nin poliste daha önceden 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

"SADECE SELAM VERDİM BİR ŞEY YAPMADIM"

Kağıthane Asayiş Şube ekiplerine verdiği ifadesinde selam verdiğini, başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

