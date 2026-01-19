İhlas Haber Ajansı • Çorum
Çorum'da haklarında arama kararı bulunan 32 kişi yakalandı
Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-19 Ocak tarihleri arasında denetimler yapıldı.
32 KİŞİ YAKALANDI
Denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 2 dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve 1 cinsel suçlardan olmak üzere toplamda 32 şahıs yakalanırken aralarından 14 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 1 erkek şahıs bulunup ailelerine teslim edildi.
