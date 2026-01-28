İzmir’de trafikte tartıştığı kişinin önünü kesen, demir sopayla döven ve döner bıçağıyla kovalayan trafik eşkıyasına ceza yağdı. 36 bin TL ceza ödeyecek ve ehliyeti 2045’e kadar alınacak.

Magandalığa ağır cezalar getiren yeni trafik kanunu yollarda etkisini göstermeye başladı. İzmir’de bir sürücü aracından inerek tartıştığı diğer şoförü önce demir sopayla darbetti, ardından döner bıçağıyla kasap dükkânına kadar kovaladı. Olay, önceki gün saat 16.00 sularında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyir hâlindeki iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden İ.K. (29), indiği aracından aldığı demir sopayla diğer sürücünün ayaklarına vurarak darbetti. Hızını alamayan saldırgan maganda daha sonra otomobilinin bagajından döner bıçağı çıkardı. Trafik eşkıyası kılıç gibi olan döner bıçağıyla öfkesinin hedefi olan sürücüyü yakınlardaki bir kasap dükkânına kadar kovaladı. Eşkıyanın aracında bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Saldırgan sürücü İ.K. hakkında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kara yolu üzerinde duraklamak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak başta olmak üzere 35 bin 919 TL idari para cezası uygulandı. Ceza puanının dolması sebebiyle trafik eşkıyasının sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten menedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası