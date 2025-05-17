Düğün salonunda akılalmaz 'disko topu' faciası! Gelin dahil 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde hareketli disko topu yere düştü. Hızla yere düşen top, pistte dans eden gelini ve 2 misafirini yaraladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi.

Avukat B.M. (28) ve eczacı B.S'nin (28) kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Küre, düştükten sonra pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.