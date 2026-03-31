Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi dahil ailesinden 4 kişiyi öldüren Ömer Coşkun, evinde uyurken yakalandı. Çiftin 2 Nisan'da boşanma davasının olduğu ve düğün takıları sebebiyle anlaşamadıkları öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen aile içi cinayet Türkiye'yi sarsan bir faciaya dönüştü. Boşanma aşamasındaki eşi Sariye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fadime Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldüren Ömer Coşkun'un (26) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KORUMA KARARI YOKMUŞ

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, şüpheli hakkında daha önce 14 Ocak 2025 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında 1 ay süreyle koruma tedbir kararı uygulandığı, ancak şu anda yürürlükte olan yeni bir koruma tedbirinin bulunmadığı öğrenildi.

KATLİAM YAPIP EVİNDE UYUMUŞ

Olay sonrası mahallede büyük panik yaşanırken, Kabaçınar Mahalle Muhtarı Bekir Sıtkı Alp, gece saatlerinde gelen haberle uyandıklarını belirterek şunları söyledi: "Gece komutanların aramasıyla uyandık. Olay yerine geldiğimizde evde 4 kişinin hayatını kaybettiğini gördük. Vatandaşları tanıyoruz. Şüpheliyi aradık, evine gittik. Evinde yatarken bulundu. Karakol komutanlarımız tarafından teslim alındı. Cenazelerin defin işlemleri için hazırlık yapıyoruz."

2 GÜN SONRA BOŞANACAKLARDI...

Muhtar Alp, çiftin yaklaşık 2 yıllık evli olduğunu ve son 4-5 aydır boşanma sürecinde olduklarını belirterek, "Bir duruşma yapılmıştı. 2 Nisan'da tekrar mahkemeleri vardı. Anlaşmalı boşanma olacağını düşünüyordu aile. Ancak şahsın düğün masraflarını gerekçe göstererek 370 bin lira istediği, bunun üzerine kız tarafının dava açtığı ifade ediliyor. Olayın bu süreçte geliştiği söyleniyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Alp (52) ise yaşananların herkesi derinden sarstığını belirterek, "Ölenler çok iyi insanlardı. Kaçarak evlenmişlerdi. Zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Son 5-6 aydır görüşmüyorlardı. Silah sesini hiç duymadık. Jandarmanın sireniyle uyandık. Bu yaşıma geldim böyle bir olay hiç görmedim. Köyde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor" diye konuştu.

Cinayete kurban giden Girgin ailesinin 4 ferdinin cenazelerinin ise İzmir Adli Tıp Kurumunda olduğu ve işlemlerin ardından cenazelerin aile yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

