Eskişehir'de 17 yaşındaki Mahmut S.K. ve babası Mehmet M.K. kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darbedildi. 17 yaşındaki genç kafasından ve sırtından bıçaklanırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay Eskişehir'de bir okulun bahçesinde yaşandı. 17 yaşındaki Mahmut S.K. ile babası Mehmet M.K., henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce darbedildi.

17 yaşındaki Mahmut S.K., iddiaya göre sırt ve kafa bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baba ve bıçaklanan oğlu ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Yaralı çocuğun ilk belirlemelere göre hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis okulun bahçesinde ve çevresinde hiçbir ize rastlamazken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

