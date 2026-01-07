Eskişehir’de dilencilik yapan bir kişinin üzerinden 30 bin lira ve çok sayıda tren bileti çıktı. Zanlının, trenle farklı illere giderek dilencilik yaptığı belirlendi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde görev yapan zabıta ekipleri, dilencilere yönelik rutin denetim sırasında ilginç bir olaya imza attı. Çalışmalar sırasında dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi ekiplerce yakalandı.

İl il gezip dilendi, adeta servet topladı! Üzerinden çıkan para şaşırttı

FARKLI İLLERDE DİLENİYORMUŞ

Yapılan kontrollerde, kişinin üzerinde tam 30 bin lira nakit para ve çok sayıda tren bileti bulunduğu ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, zanlının trenle farklı illere giderek dilencilik yaptığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri, kişi hakkında idari işlem başlatırken, kanun gereği elde edilen para kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

