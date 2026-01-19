Kahramanmaraş’ta yüzde 50 engelli Onur Toy’u bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki katil zanlısı F.G. ve arkadaşı için istenen ceza belli oldu. F.G. ve olay anında yanında olan arkadaşı E.Ç. için 15'şer yıl hapis cezası istendi. Toy’un kardeşi “Abimin hiç kimseye zararı olmamıştı. On yıldır bir okulda hademe olarak çalışıyordu. Tıraşını olup evine dönerken hayattan koparıldı. Adalet istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl 1 Eylül’de Kahramanmaraş’ta korkunç bir olay yaşandı. Arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklanan yüzde 50 engelli 34 yaşındaki Onur Toy, hayatını kaybetti.

Eve dönerken bıçaklanmıştı! Engelli Onur Toy’un cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Kan donduran cinayet anı güvenlik kameralarına yansırken, 17 yaşındaki F.G. ise tutuklandı. Davada Onur Toy’u bıçakla katleden F.G. için istenen ceza belli oldu. F.G. ve olay anında yanında olan arkadaşı E.Ç. için 15'şer yıl hapis cezası istendi. Aynı zamanda F.G. ‘nin kullandığı suç aleti nedeniyle 1 yıl hapis talebinde bulunuldu.

Eve dönerken bıçaklanmıştı! Engelli Onur Toy’un cinayetinde istenen cezalar belli oldu

“EVİNE DÖNERKEN HAYATTAN KOPARILDI”

Öldürülen yüzde 50 engelli Onur Toy'un kardeşi Nazlıcan Toy, istenen cezanın az olduğunu belirterek tepki gösterdi. Acılı kardeş “Abim, tıraşını olup evine dönerken 17 yaşındaki bir kişi tarafından hayattan koparıldı. Bu acıyı nasıl tarif edeceğimizi inanın bilmiyorum. Ancak abim için adalet arıyorum. Adalet istiyoruz” diye konuştu.

Bıçaklanarak öldürülen yüzde 50 engelli Onur Toy

“HİÇ KİMSEYE ZARARI OLMAMIŞTI”

Ağabeyini öldürenlerin cezasız kalmamasını isteyen Nazlıcan Toy, şöyle konuştu:

Abim yüzde 50 engelliydi, işinde, gücünde, ekmeğinde bir insandı. Ailesiyle mutlu bir hayat sürüyordu. Hiç kimseye zararı olmamıştı. On yıldır bir okulda hademe olarak çalışıyordu. On yıldır okulda hademe olarak çalışan bir insanın kime ne zararı olabilir? Zararı olsaydı neden bir okulda çalıştırılsın. Adalet istiyorum ve adalete sonuna kadar güveniyorum. Abim öldüğü için, kendini savunamayacağı için atılan asılsız iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum.

Eve dönerken bıçaklanmıştı! Engelli Onur Toy’un cinayetinde istenen cezalar belli oldu

DAVA 12 MART’TA

Öte yandan soruşturmayı tamamlayan savcı tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın duruşması 12 Mart’ta başlayacak.

Eve dönerken bıçaklanmıştı! Engelli Onur Toy’un cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası