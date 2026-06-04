Kocaeli’de futbolcu Uğurcan Bekçi’nin hayatını kaybettiği silahlı kavga davasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanık Ertuğrul S., olayın yasa dışı bahis ve kiralık banka hesabı anlaşmazlığından kaynaklandığını öne sürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan ve futbolcu Uğurcan Bekçi'nin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada sanıkların savunmaları ve tarafların karşılıklı beyanları dikkat çekti.

Olay, 17 Aralık 2025 gecesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana gelmiş, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Olayda futbolcu Uğurcan Bekçi ile birlikte iki kişi yaralanmış, Bekçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

DURUŞMA SEGBİS İLE YAPILDI

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Furkan K. ve Ertuğrul S. cezaevinden SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz sanık Emre S. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Maktulün ailesi ve müştekiler de duruşmayı takip etti.

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'YASA DIŞI BAHİS VE HESAP' İDDİASI

Duruşmada ilk savunmayı yapan tutuklu sanık Ertuğrul S., olayın başlangıcının banka hesaplarının kullandırılmasına dayandığını öne sürdü. Müştekilerden İ.A.'nın kendisine "şirket hesabı başına 40 bin lira" teklif ettiğini iddia eden Ertuğrul S., şu ifadeleri kullandı:

"İ.A. şirketimin aktif olup olmadığını sordu. Legal bir iş yaptıklarını, bankada açılan hesap başına 40 bin lira para vereceğini söyledi. Birkaç bankadan hesap açtım ve kendilerine teslim ettim, parayı peşin istedim. İlk gün sadece 10 bin TL para verdiler. Haftaya 130 bin TL'mi vereceklerini söylediler. Daha sonra bloke hesabında para olduğunu, onu almam gerektiğini söylediler. İ.A. ile bankaya gittik ve parayı çekerek Umut'un hesabına yatırdı. Ancak bana vadedilen 130 bin TL verilmedi. Bankadan çıktık. Gümüş altın işi yaptıklarını sanıyordum ancak yasa dışı bahis yaptıklarını öğrendim. Şirket hesabım kapandı, her şeyim dondu. Hakkım olan 230 bin TL'yi istedim. Sonrasında hesaptaki 300 bin TL'yi çektim. Benden o 300 bin TL'yi istedi. Beni ölümle tehdit ettiler. Beni, 'O para kanlı para, biz bu para için aile öldürdük' diyen birisi ile görüştürdüler. Zaten 230 bini benim hakkım olan paraydı, 70 bin lira onlarındı. Amerika hatlı bir numara arayarak 800 bin TL para istedi, beni tehdit etti."

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'ATEŞ ETMEDİM' SAVUNMASI

Ertuğrul S., Uğurcan Bekçi’ye kendisinin ateş etmediğini öne sürerek, “Furkan ateş etmiş olabilir” dedi. Olayda öldürme kastının olmadığını savunan sanık, yaşananlardan dolayı mağdur olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Furkan K. ise olay yerine arkadaşını yalnız bırakmamak için gittiğini, amacının kimseyi öldürmek olmadığını belirtti. Furkan K. ayrıca tek el ateş ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Olay günü, uzlaşmak için buluşmaya gideceğini söyledi, kendisine bir şey yapabileceklerini söyleyerek, bir şey olursa isimleri polise vermemi istedi. Ben de kendisiyle gidersem bir şey olmayabileceğini söyledim. Beraber olay yerine gittik. Ancak orada 1 milyon 300 bin TL istediler. Biri orada beni kıskaca aldı, Uğurcan ise bana vurdu. İ., 'Öldürün, yaşatmayın bunları' dedi. Ben sadece bir kez Uğurcan'a doğru ateş ettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke dayağımı yeseydim, elim ayağım kırık olsaydı da bu olmasaydı. Amacım üzerimdeki tehlikeyi bertaraf etmekti."

MÜŞTEKİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Müşteki ve yaralılar ise sanıkların iddialarını reddederek olayın planlı şekilde geliştiğini öne sürdü. Taraflar arasında borç ve para anlaşmazlığı bulunduğu iddiaları ise karşılıklı suçlamalara yansıdı.

Uğurcan Bekçi’nin annesi Şehriban Bekçi de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olayla ilgili yargılama süreci sürüyor.

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