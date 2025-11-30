İhlas Haber Ajansı
Göçmen kaçakçılığında yeni dönem! Dikkat çekmemek için 'VIP hizmet'
Antakya-Reyhanlı yolunda 2 göçmeni yasa dışı yollarla tek tek kaçıran organizatörler, geliştirdikleri “VIP hizmet” yöntemiyle dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanırken, yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada; 27 Kasım 2025 tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan iki otomobil içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 2 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
'VIP HİZMET'
Göçmenleri yasa dışı yollarla kaçırıp 'VIP hizmet' veren 2 organizatör mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan göçmenler ise işlemlerinin ardından il göç idaresine teslim edildi.
