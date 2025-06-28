Halk otobüsünde taciz skandalı! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Haziran 2025 07:35 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 07:36 - Güncelleme:

Adana'da özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çektiği öne sürülen ve gözaltına alınan şüphelinin emekli hakim olduğu ortaya çıktı.

Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünde bulunan A.M.A. (75), iddiaya göre cep telefonuyla 44 yaşındaki G.T'nin uygunsuz görüntüsünü çekti. Durumu fark eden başka bir yolcu, şüpheliye tepki göstererek polisin aranmasını istedi. İlgili Haber Güney Koreli fenomeni taciz etmişti! İşte istenen ceza ŞOFÖR KAPILARI KAPATTI Otobüs şoförünün kapıları kapatarak Bağlar Polis Merkezi Amirliğine getirdiği şüpheli, burada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MESLEĞİ ŞAŞIRTTI Öte yandan şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz