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Halk otobüsünde taciz skandalı! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Halk otobüsünde taciz skandalı! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çektiği öne sürülen ve gözaltına alınan şüphelinin emekli hakim olduğu ortaya çıktı.

Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünde bulunan A.M.A. (75), iddiaya göre cep telefonuyla 44 yaşındaki G.T'nin uygunsuz görüntüsünü çekti. Durumu fark eden başka bir yolcu, şüpheliye tepki göstererek polisin aranmasını istedi.

ŞOFÖR KAPILARI KAPATTI

Otobüs şoförünün kapıları kapatarak Bağlar Polis Merkezi Amirliğine getirdiği şüpheli, burada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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