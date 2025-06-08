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Hasta nakleden ambulans şarampole uçtu! 1'i doktor 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars’ta korkunç bir kaza meydana geldi. Hasta nakleden ambulans şarampole uçtu. Feci kazada 1’i doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Korkunç ambulans kazası, Kars-Iğdır karayolunda meydana geldi.

Hasta nakleden ambulans şarampole uçtu! 1'i doktor 4 kişi yaralandı - 1. Resim

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARALANDI

Ardahan’dan Iğdır’a hasta nakleden Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Ardahan’a dönerken Kars-Iğdır kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü Uğur Keskin, Doktor Yusuf Kemal, sağlık çalışanları Ceren Arslan ve Kübra Zafer yaralandı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hasta nakleden ambulans şarampole uçtu! 1'i doktor 4 kişi yaralandı - 2. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk etti. Hastanelerde tedavi altına alınan sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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