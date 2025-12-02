Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletteki Suriyeli 24 yaşındaki anne M.E. ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti, baba ve iki çocuğu ise yaralandı. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tır sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

