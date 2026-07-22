Hatay’da ailesiyle karşıya geçmeye çalışan küçük çocuk, motosikletin çarpması sonucunda yere savruldu. Korku dolu o anlar araç kamerası ile görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan C.T. idaresindeki motosiklet, karşıya geçmeye çalışan scooterli 8 yaşındaki çocuk Toprak Ö.’ye çarptı.

Motosiklet sürücüsünün çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Hatay'da feci kaza kamerada! Motosikletli, küçük çocuğa çarptı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, çocuk Toprak Ö.’yü ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası