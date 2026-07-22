Muğla’da fenalaşarak yere yığılan gencin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüpheli, gencin cebindeki 6 bin TL’yi çaldı. Kısa sürede gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ‘Pes’ dedirten bir olay yaşandı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, Fethiye Paspatur Çarşısı'nda yere yığıldı.

‘Yardım’ bahanesiyle vicdansızlık! Kalbi duran gencin cüzdanından parasını çaldı

CÜZDANINDAN PARA ÇALDI

Yere yığılan genci fark eden 56 yaşındaki R.Y., yardım etmek için yanına koştu. Gence yaklaşan şüpheli, gencin arka cebindeki cüzdanına elini uzattı. Amacının yardım olmadığı ortaya çıkan R.Y., baygın haldeki gencin önce çantasını karıştırdı, sonra cüzdanının içerisinde yer alan 6 bin TL'yi çaldı.

‘Yardım’ bahanesiyle vicdansızlık! Kalbi duran gencin cüzdanından parasını çaldı

SONRA BEKLEYİP İZLEDİ

“Bu kadar da olmaz” denilen o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

‘Yardım’ bahanesiyle vicdansızlık! Kalbi duran gencin cüzdanından parasını çaldı

R.Y.’nin emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı, tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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