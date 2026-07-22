iOS 27 Beta 4, iPhone’lara gelecek birçok yeni özelliği bizlerle buluşturuyor. Yapay zekâ özelliklerinden uygulamalarda çok kullanışlı yeniliklere kadar birçok özellik var. Peki, iOS 27 Beta 4 güncellemesi ile neler değişiyor?

Apple, iOS 27'nin geliştirme sürecine hız kesmeden devam ediyor. Şirket, sonbaharda yayınlanacak nihai sürüm öncesinde geliştiricilere yönelik iOS 27 Beta 4 güncellemesini kullanıma açtı. Yeni beta, büyük yeniliklerden ziyade sistem kararlılığını artırmaya ve mevcut özellikleri daha da iyileştirmeye odaklanıyor.

WWDC'de tanıtılan iOS 27; Siri'nin yapay zekâ destekli yeni yetenekleri, Apple Intelligence özellikleri, Liquid Glass tasarımındaki geliştirmeler ve iPhone kullanım deneyimini iyileştiren çok sayıda yenilikle dikkat çekiyor. Beta 4 sürümü ise bu özellikleri daha stabil hale getirirken, kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli ince dokunuşlar sunuyor.

iOS 27 Beta 4 güncellemesi yayınlandı! iOS 27 Beta 4 güncellemesi ile neler değişiyor?

İOS 27 BETA 4 GÜNCELLEMESİ İLE GELECEK YENİLİKLER

Şu ana kadar tespit edilen yenilikler şöyle:

Siri AI, Dynamic Island üzerinden veya Ana Ekran'da aşağı kaydırılarak çağrıldığında artık yeni bir karşılama (splash) ekranı gösteriyor.

Beta 3 ile ortaya çıkan Derinlik Efekti (Depth Effect) hatası giderildi.

Siri için iki yeni geliştirilmiş ses seçeneğinde konuşma hızı ve ifade zenginliği (expressivity) ayarları kullanılabiliyor. Diğer beş eski ses seçeneğinde ise bu özelliklerin "yakında gelecek" olduğu belirtiliyor.

Denetim Merkezi (Control Center) artık AirPods Pro için yeni uyarlanabilir mod (Adaptive Mode) kaydırıcısını destekliyor.

TV uygulaması, bir diziyi izlemeye devam ettikçe yaklaşan bölümleri akıllı şekilde otomatik indiriyor.

Fotoğraflar uygulamasına, cihaz ekranıyla benzer en-boy oranına sahip görseller için "Fotoğrafları Yakınlaştırarak Doldur (Zoom Photos to Fill)" adlı yeni bir ayar eklendi.

Siri'nin Preview uygulama ayarlarına, Mail uygulamasındakine benzer şekilde sohbet listelerinde kaç satır metin gösterileceğini belirleyen yeni bir seçenek eklendi.

Kodlarda, çift bataryalı bir yapıya işaret eden referanslar tespit edildi. Bu da Apple'ın gelecekte tanıtması beklenen katlanabilir iPhone Ultra modeline yönelik yeni bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

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