Amasya’da görev yaptığı okulda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Matematik Öğretmeni Orhan Arslantaş, hayatını kaybetti. Arslantaş’ın doğum gününde ve eşiyle evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetmesi ailesi, öğrencileri ve meslektaşlarını hüzne boğdu.

Görev yaptığı Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi’nde ders sırasında rahatsızlanarak ambulansla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 45 yaşındaki Orhan Arslantaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O günün Arslantaş ailesi için özel bir gün olduğu ortaya çıktı.

Hayatının en mutlu günü, son günü oldu! Kahreden detay ortaya çıktı

20 Haziran 1981 Adıyaman doğumlu Arslantaş’ın doğum günü olmasının yanı sıra eşi Nermin Arslantaş ile evliliklerinin 20. yıl dönümü olduğu öğrenildi. İki çocukları bulunan çift, mütevazı bir kutlama planlıyordu.

Hayatının en mutlu günü, son günü oldu! Kahreden detay ortaya çıktı

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Arslantaş’ın cenazesi Hazreti Ömer Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Adıyaman’a gönderilmek üzere yola çıktı. Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, acılı aileye başsağlığı diledi. Cenaze töreninde öğrencileri ve meslektaşları da yer aldı.

Hayatının en mutlu günü, son günü oldu! Kahreden detay ortaya çıktı

“HAYAT YOLCULUĞU BAŞLADIĞI GÜN SONA ERDİ”

Birlikte görev yaptığı meslektaşının sevilen bir eğitimci olduğunu belirten Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Muhammed Bolat, "Hayatının merkezine önce ahlak ve maneviyatı koyan bir arkadaşımızdı. Bir matematikçi olarak helal yoldan kazanılan 4’ün haram yoldan kazanılan 5’ten daha büyük olduğunu öğrencilerine anlatan bir kardeşimizdi. Doğum günü 20 Haziran, düğün günü 20 Haziran, ölüm günü 20 Haziran. Hayat yolculuğu 20 Haziran’da başlamış, 20 Haziran’da sonlanmış oldu" diye konuştu.

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