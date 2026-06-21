MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Çekya ayağında Marc Marquez, Brno Pisti'nde rakiplerine şans tanımayarak sezonun üst üste ikinci zaferini elde etti. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise zorlu mücadeleyi 14. sırada tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Çekya Grand Prix'sinde zafer, Ducati Lenovo takımının İspanyol yıldızı Marc Marquez'in oldu. Brno Pisti'nde koşulan yarışta deneyimli pilot, üst üste ikinci etap galibiyetine imza atarak sezonun dikkat çeken performanslarından birini sergiledi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. etabı olan Hollanda Grand Prix'si, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Çekya Grand Prix'si

BRNO'DA MARQUEZ FARKI

Çekya'nın Brno kentinde bulunan 5,4 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 21 tur süren mücadelede Marc Marquez, 39 dakika 51.29 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

MotoGP kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol sürücü, yarış boyunca temposunu koruyarak rakiplerine geçit vermedi ve sezonun üst üste ikinci zaferini elde etti.

SuperFile Trackhouse takımının Japon pilotu Ai Ogura, liderin yalnızca 0.421 saniye gerisinde ikinci sırayı alarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Ducati Lenovo'nun İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia ise liderin 2.255 saniye arkasında finiş görerek podyumun son basamağına çıktı.

Ducati Lenovo takımının İspanyol yıldızı Marc Marquez

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 14. SIRADA KALDI

Türkiye'yi MotoGP'de temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha ile mücadele ettiği yarışı 14. sırada tamamladı.

Lider Marc Marquez'in 25.806 saniye gerisinde finiş gören milli motosikletçi, puan mücadelesini sürdürdü.

Toprak Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha ile mücadele ettiği yarışı 14. sırada tamamladı

1- Marco Bezzecchi (İtalya) – 180 puan

2- Jorge Martin (İspanya) – 172 puan

3- Fabio Di Giannantonio (İtalya) – 157 puan

4- Marc Marquez (İspanya) – 140 puan

5- Ai Ogura (Japonya) – 134 puan

21- TOPRAK RAZGATLIOĞLU (TÜRKİYE) – 11 PUAN

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